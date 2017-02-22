陸八年級美女殯葬師 送寵物最後一程
90後（1990年後出生）的徐雅婷從小喜歡小動物，大學畢業後，她在武漢創辦首家寵物殯葬機構，開辦2年來，已安葬600多隻寵物。
大陸廣州日報21日報導了美女寵物殯葬師徐雅婷的故事。
徐雅婷大學就讀華中農業大學畜牧獸醫系，她大學期間在寵物醫院實習時，發現很多人的寵物去世後時都非常傷心，但不少人家中養的寵物狗死後，會被隨手丟進垃圾桶，這可能汙染環境或傳染疫病。
那時起，徐雅婷就有一個想法，將來要開一家寵物殯葬機構，送這些死去的寵物最後一程。
2014年，她賣掉父母給她陪嫁的一套價值人民幣80萬元（約新台幣368萬元）的房子，花了十幾萬元從河南買回1台動物火化爐，準備租地蓋房做寵物墓地。
當時母親反對，找寵物墓地也四處碰壁，最終才說服1名種桃樹的老師傅接納焚燒爐並安置墓地，因為寵物骨灰可以埋在樹下當肥料。
由於主流社會並不認同寵物殯葬事宜，她一切都低調行事。目前寵物殯儀館開張兩年來，共約有600隻寵物在這裡安葬，除了常見的貓、狗、兔子之外，還有蜥蜴、烏龜、金魚，甚至有人養的幾十公斤重的小香豬。
不過，現在開始有人打電話給她說，願意花數萬元，幫自己寵物辦一場風光的葬禮。徐雅婷說，目前有考慮經營更高級的服務。1060222
(中央社)
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