防阻悲劇 高市警守護自殺傾向人口
高雄市警察局獨創「一表兩關卡」，員警受理民眾報案有自殺及自殺傾向失蹤人口時，依標準作業程序處理，並視同刑案偵查辦理，也由媒體等公益託播，守護自殺傾向人口。
高雄市警察局今天表示，受理民眾報案相關案件十分緊急，一旦獲報有自殺及自殺傾向的失蹤人口，依自創「一表兩關卡」標準作業程序，查明對象的特徵、衣著、使用手機及交通工具等，並立即緊急通報轄內各單位及直轄市、縣市警察局協尋，同時視同刑案偵查辦理。
例如高雄市警察局湖內分局湖內派出所員警巡邏時，於路旁發現一輛黑色自小客車為失蹤人口緊急協尋對象使用的交通工具，員警立即攔停，但駕駛不願開車門，經員警大力勸說開門後，在車內發現疑似要燒炭使用的木炭及工具，成功在鬼門關前挽回一條人命。
高雄市警察局要求所屬對於失蹤人口報案，不分轄區都要立即受理，報案民眾要把握時效並提供相片，以利警方通報各地協尋。
高雄市警察局另將由各單位製作「尋人啟事」PO至臉書、社群網站及媒體公益託播，以增加尋獲的機會。
高雄市警察局去年成功尋獲的失蹤人口達2488人，今年1月以來尋獲通報緊急案件有17人。1060222
(中央社)
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