男童少講話互動 竟是自閉障礙

3歲瑞瑞是家中長孫，不太會說話，家中長輩以為只是「大隻雞晚啼」，但就讀幼兒園，瑞瑞少和老師有眼神接獨，和同學也少互動後，才被檢出罹患「自閉症類群障礙症」。

成大醫院精神部醫師李姿誼今天指出，瑞瑞大多時間都是趴在地上看著玩具車的車輪轉動，老師發現他在語言和社交發展較其他同齡孩子來得慢，才建議家長求診。

李姿誼表示，就精神醫學角度來看，「自閉特質」指的是合併「不善於人與人的互動溝通」及「過度執著於重複和一致性的狀況」。統計顯示，每100人中約有1人有這樣的特質。

自閉特質是與生俱來的，且具連續性，稱為「自閉光譜/自閉類群」；若特質太過顯著，導致成長和生活上的嚴重困擾，就稱為「自閉症類群障礙症」。這些表現源於大腦內部神經結構與運作的特異，非教養失當的結果。

自閉症類群障礙症的孩子，2歲前就可能被觀察到相關表現，包括不看人、對其他人的存在不在意或親疏不分、少用手指指物表達需求、少模仿行為、語言發展較慢、或用特殊方式玩玩具等。

當孩子的自閉特質太強時，會限縮其向他人學習的基本能力，如觀察別人在做什麼、模仿別人，可能會明顯影響語言及社交發展。

目前自閉症類群障礙症尚未找到「根治」的辦法，但實證研究結果發現，若能及早應用行為治療原則，促進孩子及早發展和他人一來一往的互動、遊戲和溝通，可部分改善困擾，提升適應能力。1060222

(中央社)