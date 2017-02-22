金正男案 段氏香外甥女：14日阿姨來電

涉及金正男案越南籍女嫌犯段氏香的外甥女丁氏娟表示，她14日還接到阿姨（段氏香）的電話，請她幫忙購買行動電話預付卡，相信阿姨是被人騙，才涉及此案。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）的女嫌犯，這名女嫌護照上資訊顯示，她生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

英國廣播公司越南語網（BBC Vietnamese）今天報導，居住越南南定省、身為退伍榮民的63歲村民段文盛（Doan Van Thanh）確認上述嫌犯是他女兒，但不相信她會犯罪。

段文盛說，女兒連看到老鼠、蟾蜍也會怕，不可能敢做這麼嚴重的事情。

段文盛又說，近日當地警察人員已找他，詢問與查明女兒的相關資訊，並說將協助保護女兒的權益。

丁氏娟（Dinh Thi Quyen）表示，14日還接到阿姨的電話，說要向河內的商店訂購1件裙子，請丁氏娟幫忙購買行動電話預付卡，再把預付卡的號碼傳給商店人員，以此當作押金。

丁氏娟說，「我阿姨是很善良又很容易相信別人的人，我相信阿姨是被人騙才做這件事」。

她又說，得知段氏香在馬來西亞被捕後，已設法打電話給阿姨，但都聯絡不上。1060222

(中央社)