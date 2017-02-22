歐巴馬友善跨性學生措施 白宮暗示推翻
前美國總統歐巴馬任內曾下令，要求公立學校允許學生依其自身對性別的認同，使用浴廁與更衣室，以保障跨性別學生。但白宮今天暗示，他們可能會推翻相關作法。
法新社報導，超過12個共和黨執政的州強烈反對歐巴馬所下達的該項聯邦指導方針，到法院興訟挑戰聯邦政府。部分保守人士認為華府的作法，不當地干擾地方學校事務和濫用行政權力。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天被問及總統川普就此事的立場時表示，相關事務是各州的權益，而非聯邦政府。
史派瑟強調說：「這根本不是聯邦政府該介入的領域，這只是各州權益的議題。」
這起提至最高法院的訟案將於下月舉行聽證，本案涉及17歲的葛林姆（Gavin Grimm）。天生性別是女性的葛林姆認同自己是男性，於是提起訴訟，主張應能在維吉尼亞州格洛斯特郡（Gloucester County）就讀的高中使用男生浴廁。
本案另一關注焦點，則是川普提名的保守派大法官提名人戈蘇奇（Neil Gorsuch）可能參與聽證。川普提名戈蘇奇填補最高法院空缺，但人事尚待國會通過。（譯者：中央社陳亦偉）1060222
(中央社)
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