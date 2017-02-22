西國遣台詐騙嫌犯至陸 陸：整案處理

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西班牙政府日前決定，將200多名台籍詐騙嫌犯遣送至中國大陸。大陸國台辦發言人安峰山今天表示，受害人和證據都在大陸，所以依法將這些嫌犯全部押返，整案處理，有助打擊電信詐騙。

中國大陸國務院台灣事務辦公室22日上午舉行例行記者會，安峰山針對媒體記者相關提問作上述表示。

安峰山說，關於跨境電信詐騙台灣嫌犯的處理，大陸國台辦已經多次表明過立場，因為受害人和證據都在大陸，所以依法將這些嫌犯全部押返。

他宣稱，由陸方整案處理，有助於有效地打擊電信詐騙，確實保護受害人的權益，「這種做法已經得到了兩岸民眾和國際社會的普遍肯定。」

西班牙政府17日在內閣部長會議中決定，將去年12月涉及電信詐騙案被逮捕的269名中華民國國籍及陸籍嫌疑犯遣送至中國大陸。

行政院大陸委員會日前對此表示，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，對於台籍嫌犯將被遣送到大陸，已向陸方表達深切遺憾與抗議。

陸委會認為，陸方片面的主張與作法，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也漠視台灣「雙方各自帶回己方人員依法審理」的呼籲。1060222

(中央社)