大數據大功用 唐鳳：可化解社會衝突

我要評比

「大數據不再像找七龍珠！」近年來大數據（Big Data）應用發展極受國際重視，我國近年來致力推廣政府資料加值與應用，今天舉辦年度成果研討會，數位政委唐鳳也現身說法，認為台灣最可貴的是蓬勃發展公民社會，一旦政府開放決策過程與紀錄資料，可讓各界參與，基於事實分享感受、基於感受參與對話，大大有助於化解社會衝突、促進討論。

科技部指出，為協助完善發展資料應用良好產業環境與厚植技術能力，今年起推動數位國家創新經濟發展方案，利用政府資料創新加值應用。目前範圍包括健康照護、災害預警、治安維護、居住正義、原住民健康、薪資、賦稅等議題。

科技部次長陳德新表示，政府擁有長期累積大量資料，若能找出資料價值、萃取可用資訊並善加應用分析，必能協助施政、也有助於解決人民生活與社會課題，進而活絡台灣相關學研與產業活動，也是各界重視資料應用加值主因。

今天成果研討會聚焦於健康照護與災害預警，陳德新舉例，成功大學研究團隊與台南市政府合作，建立「預測及決策支援登革熱疫情巨量資料平台」，利用大數據分析疫情，結合科學與臨床醫學，提供防疫決策考量，並發展以網頁結合地圖，呈現視覺化「防疫地圖」，即時性、行動性輔助防疫。

去年台南市登革熱共計36起確診病例，其中本土病例僅占8名，可見巨量資料平台有效協助政府控制並降低疫情。

科技部去年並鎖定智慧交通、個人化教育與創新服務等應用情境，催生創新研究與應用成果，創造多贏局面。

唐鳳表示，政府資料再加值，資料本身就有公共價值，透過蒐集、分析可以解決過去無法處理的公共問題，如醫療照護、公共衛生、防救災等；經濟價值則為加值運用，如智慧交通、財政資料創新、氣象資料預測顧客需求等。

但唐鳳說，過去即使政府資料開放，往往仍需「資料清洗」工作，一般人難以看懂、蒐集資料就如「找七龍珠」。政府目前推動「開放政府」，4大元素即為透明、系統性參與、在對話基礎上課責與多元涵容精神，公開、保存、推廣資訊；政府也應養成「政策履歷」態度，不至於排除未參與者。

唐鳳舉例，近期民間發起「透明足跡」專案，目標找出破壞環境元凶，利用政府開放巨量資料，視覺化系統呈現數據，提供全民參與監督檢舉；另外，近期跨部會合作推動「電競替代役」決策過程也公開，各界即時意見與建議成為重要討論依據。政府公共政策參與平台也開放公民公民討論。

(中時)