馬國警方：北韓使館人員涉入金正男遇害事件

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金正男在馬來西亞機場被刺殺後，引起全球媒體關注。(圖/美聯社)

馬來西亞警方今召開記者會，說明金正男遇害事件最新發展，並再確認兩名嫌犯身分。馬國警方指出，新確認身分中，其中一名據稱是北韓大使館工作人員；另一名則是北韓航空工作人員。

央視報導，2月13日，金正男遇害後，馬國警方隨即展開調查；2月19日，馬國警方首次召開記者會，表示已逮捕2男2女嫌犯協助警方調查。不過，央視僅就金正男遇害事件稱「一名朝鮮籍男子」，並未稱金正男。

馬國警方重申，若有親屬想確認領回屍體，須提供DNA樣本。

(旺報)