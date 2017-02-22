能撈就撈早開始！台電綜研所花公帑買高檔貨

公器私用再添一樁！民進黨立委林俊憲今踢爆，一名台電綜合研究所謝姓主辦假「智慧電表」採購案，添購Sony、Canon高等數位相機、頻果家族全套3C產品、Rimowa行李箱、家庭劇院、Sony電視、OVO 電視盒等，總計約400萬元；他諷刺，揮霍公帑，能撈就撈、能混就混原來早就開始了，更質疑高層包庇，「睜一隻眼，閉一隻眼。」

林俊憲也進一步指出，該名謝姓主辦還以公費添置的相機、行李箱拿來自己享受，經常在臉書po出享樂照片，根本是「偷吃不曉得擦嘴」，恐已違反《刑法》所規定「公務私用」之規定。

林俊憲並一一列舉添購產品之「用途」，其中品項「無人飛機的航空器」，標案指定是iOS系統，才可控制無人機，因此合規則的只有iPhone手機；而iMac蘋果桌機也是須向總公司下單「客製化」，要價14萬元，根本是電競等級；另，高檔行李箱竟是企業級防火牆裝載所需，也令人大開眼界。

台電綜合研究所副所長楊金石緩頰表示，該計畫內一共有4人，並非單1人使用，而行李箱、相機經查證是屬於謝員所有，其他購買品項都置於實驗室內。

被問到為何採購家庭劇院、電視機上盒，楊金石則稱是外國視訊會議所需；但台電綜合所電力所副主任范振理會後受訪卻表示，是用於員工教育訓練，說法不一，令人質疑。

不過，范振理則坦言，採購程序確實有瑕疵，如有弊案，政風處將啟動調查。法務部廉政署專委陳定隆表示，目前廉政署尚未收到台電綜研所資料，無收到資料，將根據事證進一步瞭解，看是否符合刑法、貪污治罪條例之構成要件。

(中時)