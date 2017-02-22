本土語言貢獻獎 80歲林清美等人獲表揚

台東卑南族花環部落學校校長林清美，獲「推展本土語言傑出貢獻獎」。（林志成攝）

桃園市復興區八崚國小族語教師陳松明，獲「推展本土語言傑出貢獻獎」。（林志成攝）

台北客家社區大學講師徐瑞生，獲「推展本土語言傑出貢獻獎」。（林志成攝）

新北市五峰國中退休教師鄭安住，獲「推展本土語言傑出貢獻獎」。（林志成攝）

現年80歲的台東卑南族花環部落學校校長林清美，一生都在搶救卑南族語言及文化，她今天獲教育部頒發「推展本土語言傑出貢獻獎」。她說，語言保存了，民族才會留在世界上，他會繼續努力，不會坐視自己的民族消失。

教育部今天舉行「106年推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，表揚7個個人及團體，他們在語文教育推展、本土布袋戲、廣播媒體等領域長期推動本土語言，不遺餘力。

「我很擔心卑南族語言消失，因此用一生的力量來搶救。」林清美主持台東卑南族花環部落學校，每周六及寒暑假，卑南族小六到國三的學生來上課，讓他們從打獵、種小米、爬山及祭典活動中，實際使用卑南族語。

林清美是卑南族群的部落語言文化的活字典，她長年從事族群教材編撰工作，還創辦台東第一個原住民樂舞團體「台灣高山舞集文化藝術服務團」，挖掘出失傳已久的卑南族歌謠、舞步與傳說。雖然已80歲了，但她說：「我不會停下來，會繼續做下去。」

另位得獎者桃園市復興區八崚國小族語教師陳松明，專教泰雅族語，他感嘆：「即使在泰雅部落，一些中年父母也都是以國語或閩南語交談，不太會講泰雅族語，如果不想辦法解決，泰雅族語將面臨消失。」

陳松明不但在學校教小朋友泰雅族語，也在教會開班教中年父母，雙管齊下。不過他表示，部落裡面的中年父母忙著生計，要他們到教會學泰雅族語，並不容易。

台北客家社區大學講師徐瑞生長期投入各地社區大學客語班，並自費印製教材供學員使用，也是今年得獎者。他表示，在台灣，客家語屬於弱勢語言，如果不搶救，消失了就太可惜。

徐瑞生還到巴拿馬、哥斯大黎加及模里西斯等地和華僑交流，推廣客語文化，讓客語在世界各地可以流傳。他拿出一張模里西斯25元的鈔票，上面的人像朱梅麟，就是客家人，曾擔任該國的內政部長，當地人拿起這張鈔票，就會想到客家文化，有利於客語文化的傳承。

(中時)