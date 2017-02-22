流感疫苗接種 奇美永康醫院獲盟主獎

因應去年初流感疫情嚴峻，衛福部增加公費流感疫苗劑量至600萬劑，去年10月1日起開放施打，奇美醫療體系包含永康、柳營、佳里及南科診所積極提升施打率，於台南市衛生局辦理105年度台南市醫院流感疫苗接種英雄榜競賽，成效斐然。永康院區榮獲病人接種盟主獎，三院區(永康院區/柳營院區/佳里院區)也同時榮獲鐵布衫精進獎(即進步最多獎)。

奇美醫學中心指出， 配合去年流感疫苗擴大施打，分成5個面相宣導，其一就是每年由院長領軍施打，並於醫務會議進行宣達，鼓勵所有工作人員接種。並安排全院各單位員工(包含外包人力，如志工、合約看護、清潔、警衛等人員)接種時程。

在門診部分，於門診醫囑建立資訊辨識系統，視窗進行提醒警示，並自動列印流感疫苗意願書及評估單；同時也在牙科及中醫等門診診間建立快速通關機制、增派人力至注射室，全力便捷門診施打作業。

針對住院病人，則以醫囑公佈欄提醒醫療團隊協助病人出院前接種或協助預約回診接種，在掛號櫃臺或服務台提供民眾疫苗施打之相關資訊。另也鼓勵健檢民眾施打疫苗並提供資訊，協助接種。

此外，也在全院區內廣為宣導，於院內、外公共區域、電梯、門診批價服務台、各候診區、藥劑部藥物諮詢處、自動掛號機，張貼宣導布條、海報、衛教單、播放宣導影片、跑馬燈提醒，工作人員別宣導徽章，利用各種方式宣導鼓勵接種流感疫苗。

(中時)