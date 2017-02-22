吳敦義：要馬英九表態挺誰 有難度
中國國民黨主席選舉競爭激烈，前副總統吳敦義今天表示，以前總統馬英九的高度，會保有客觀、公正、超然，要馬英九在演講中堅定表達支持誰，可能有比較大的難度。
吳敦義上午接受廣播節目訪問，談及馬英九日前參加國民黨副主席郝龍斌競選主席辦公室成立時表示，馬英九當過主席、總統，以其高度，是國民黨目前資歷最充足、最高，保有完全客觀、公正、超然立場，會比較合適。
吳敦義說，馬英九也許會出席某些人總部活動，但要馬英九在演講中堅定表達支持誰，可能有比較大的難度。
他表示，甚至要等到主席選完，萬一過程中有些擦槍走火，有最高度的人出來，讓選後恢復團結，這是有需要的。
馬英九幫郝龍斌站台，外界認為馬英九與吳敦義有心結，吳敦義說，不會、不正確。
談及2020年總統選舉，主持人詢問新北市長朱立倫還有機會嗎？吳敦義表示，每個人都有希望與機會，不能刻意排除誰，如果時機成熟、因緣俱足，每個人都會在檯面上，接受大家檢驗。
主持人追問，過去大家希望朱立倫參選，朱立倫卻不選，吳敦義說，有時候時空環境此一時彼一時，不能單方面責怪該出來時不出來，「可是也有人不該出來的時候，闖出來」。1060222
(中央社)
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