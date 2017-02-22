港前特首曾蔭權成階下囚 入獄20個月
香港前行政長官曾蔭權今天被高等法院法官判處入獄20個月，不得緩刑，曾蔭權即時入獄，成為首位入獄的卸任特首。
曾蔭權早前被裁定一項「公職人員行為失當罪」成立，法官延至上午宣布刑期。
目前未知曾蔭權及其家人會否就此上訴。
據無線電視台的報導，法官指出，曾蔭權所犯罪行是嚴重的，因為他作為特首，獲得北京和港人信任，但他卻違反誠信。
法官說，曾蔭權所犯罪行的量刑起點是2年半，但考慮到他過去40多年對香港的貢獻，尤其是1998年處理金融風暴，因此予以減刑。
法官說，看不到給予曾蔭權緩刑的理由。
報導說，曾蔭權在庭上不斷咳嗽，並在囚犯欄內與太太曾鮑笑薇和兒子揮手道別；曾蔭權的家人聽到判刑後，在庭上哭泣。
曾蔭權上週被高等法院陪審團裁定「公職人員行為失當罪」成立，曾蔭權隨即轉送懲教署看管。
曾蔭權被控以特首身分主持行政會議時，曾討論雄濤數碼廣播公司申請經營牌照事宜，但他事前並無按照程序申報或披露與雄濤股東黃楚標的一些往來。
在此之前，曾蔭權在中國大陸深圳東海花園租了一個住房，住房的業主是黃楚標。
曾蔭權合共被有關當局起訴兩項「公職人員行為失當罪」和一項「行政長官收受利益罪」，前者只有一項罪名成立，另一項不成立。
至於收受利益罪，高等法院陪審團沒有達成共識，案件需要重審。因此，曾蔭權還要面對另一次審判。1060222
(中央社)
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