萬少丞入黨案 吳敦義：有人見獵心喜
殺警案主嫌萬少丞入黨案引發風波，前副總統吳敦義今天表示，有人見獵心喜，開始打擊某某人，不道德；最該承擔責任是黨機器的負責人，如果完全公平，就不會犯下不道德的規矩。
吳敦義上午接受廣播節目訪問，主持人詢及國民黨主席選舉發生入黨風波，是否失焦時表示，用平常心去看，選舉就是這樣，主辦選舉的人，本身就是參選人，一定要要求參選且現在主導組織的人，怎麼會完全做到百分之百公平，所以一定要包容。
吳敦義說，「在適當時機她就會循例請辭或請假，在她已經投入選舉這麼長時間」，一定會產生這些狀況，很自然的事情。
主持人追問，是否球員兼裁判，應該請假？吳敦義表示，成為候選人就要嚴格請假或請辭；領國民黨薪水專職的黨工，有在多少場合，要求所屬一定要支持誰，不支持誰就離開、請假，這些報紙新聞登了很多，有人覺得嚴重嗎？也有人覺得不夠嚴重？可能成為候選人就不會，也有人不那麼樂觀。
吳敦義說，目前候選人總人數還不知，且3月31日是欠繳黨費補繳期限，補繳後才能取得黨權，黨員總數還不知道，留下懸疑，也就比較有模糊空間。
主持人追問，因黨員數未確定，是否紛擾隨之而起。
吳敦義提及，最明顯的是，一位姓萬的先生，被某一個議員很早以前的助理，因為有意願參選，有可能接受某些人推薦入黨，但這在今年1月16日已經刷掉了，與張三李四王五無關，但有人等到2月4日、5日以後，見獵心喜，就開始打擊某某人，這是不好、不道德的事情，居然也做了。
吳敦義說，最應該承擔責任是黨機器的負責人，「如果掌握黨機器的過程，完全公平、公道，不會採用各種為了投她所好，也許就會犯下不道德的規矩」，這也許是效忠，但在公義來講是不道德，但「不能完全直接歸咎於她，因為實際上有沒有去指使，永遠是個謎」。1060222
(中央社)
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