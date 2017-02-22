富田真由被狠砍毀容 首開庭痛訴「希望他去死」
日本女偶像富田真由去年5月21日下午到東京都小金井市出席活動，一路遭男粉絲岩埼友宏尾隨，並無預警被他拿折疊刀狠刺30多刀，當場心肺功能停止，送醫後昏迷2周才清醒，富田真由傷勢嚴重，毀容且至今手指、嘴唇還是麻痺狀態，根本無法再進行演藝活動，讓她生不如死，本案於20日首度開庭，富田真由要求判岩崎友宏死刑。
據《體育報知》報導，警方公布了調查報告，確定了岩崎友宏乃因送禮、要電話不成，不甘心才行兇，先在推特留下殺人預告，後到現場狠砍富田真由30多刀，並喊著「去死去死去死」，傷勢集中在頭、胸、背等重要部位，且因富田機靈用右腿擋住刀子，才閃過朝著心臟而來的致命一刀，事後檢驗傷口，女偶像的臉部留下大面積傷疤，左眼視線變窄，連嘴巴都無法張開，現每周都要到醫院復健，被迫放棄演藝夢，生活也大受影響，讓她的母親心疼不已。
開庭當天，富田真由的母親痛批，岩崎友宏的家屬在事發後完全沒連繫，公審也沒到場，表示女兒遭逢這狀況是很可能會死去的，控訴「我認為這是一起殺人事件」，而富田真由則透過交給檢察官的書面文字，表示自己完全無法原諒犯人，「希望他去死，如果死不了，也希望他終身監禁，並認為如果岩崎友宏之後被釋放，「我一定會再被殺」，而岩崎友宏出庭當天，表情冷漠，甚至露出詭異微笑，絲毫沒有悔意。
(中時電子報)
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