拚觀光 賴正鎰呼籲：觀光局升格觀光署
鑑於觀光產業產值已占台灣GDP的5%，惟台灣觀光近來受到陸客減少、遊覽車火燒車事件，一例一休與房屋重稅等政策上路衝擊而受創。
全國商總暨觀光旅館公會理事長賴正鎰今（22)在新春記者會指出「三提升、五加速」振興台灣觀光策略，並代表業界籲請總統蔡英文將觀光局升格為觀光署，觀光預算要連3年增100億元，以達外國旅客每年成長10％、來台觀光客5年後破3000萬人次，觀光產值破兆元目標。
賴正鎰表示，台灣去年外國旅客1069萬人次，成長2.4％，儘管政府拚新南向政策並開放免簽政策，東南亞來台遊客成長16.8％，泰、韓雖各增22.7萬人次，仍遠不及陸客一年就少掉的67萬人次。賴正鎰指出，相較其他國家入境旅客成長幅度與速度，去年台灣觀光應是「負成長」。對蔡總統在觀光節大會宣佈「傾全國之力拚觀光」說法，賴正鎰強調，「政府帶頭做就對了」。
賴正鎰提出的「三提升、五加速」振興觀光樂略建言，除建請政府將觀光局升格，並增加觀光行銷推廣與建設預算，同時並建請蔡總統對「一中」明確表態，化解兩岸歧見，爭取陸客回流。而針對觀光逆差，賴正鎰則呼籲政府積極爭取商務旅客與會展旅客。
一例一休新制上路影響服務業營運，賴正鎰表示觀光相關產業亦受到衝擊。他說，加班費導致人事成本增加，班表排不出來等，工商業正持續與政府溝通，盼5月底前能檢討出修法方向，像加班費2.66倍調降為2倍，特休假回復原有規定，加班上限應由46小時放寬為54小時，有些行業加班上限考慮拉高到60小時，以彌補現行規定之不足，並請勞動部訂定服務專章。
賴正鎰並表示，為力拚觀光，世界各國都努力培訓觀光相關產業人才，但台灣人才流失或老化的趨勢日益嚴重，為迎接未來五年後的3000萬名觀光客來台，政府應加緊在5年內培訓好500名遊覽車司機，1000名導遊，100名飯店旅館總經理儲備人選，並續推國際觀光旅館的中高階經理人養成計劃。
(工商)
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