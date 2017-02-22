發現百年坑道 林佳龍盼三代台中火車站共存
台中火車站第二階段工區發現1908年所建造的維修坑道文化遺址，台中市長林佳龍22日上午前往勘查表示，原地保留是必然的，只是全部或部份保留的問題，期待三代火車站能共存。將成立專案小組，就保存、維護及再利用等問題，與鐵改局協調研究有關工程及技術調整，並納入文史專家的意見。
台中市火車站在1905年為第一代火車站、1917年第二代車站落成，目前鐵路高架化則是第三代火車站，前後長達百年歷史。交通部鐵工局中工處等單位在103年進行第一階段施工時，發現第二階段工區的地下疑有建構體；去年10月進行第二階段工程時，清理發現一處長寬各為12公尺及60公尺的維修機車頭坑道。
經相關單位調查因為第一代火車站時的文化遺址。林佳龍今天在文化局、交通局長的陪同下前往會勘，由鐵工局進行簡報說明。
林佳龍表示，台中市是一個因為火車縱貫線通車而誕生的城市，車站附近的遺址都是城市的一部份，甚至是台中城市歷史的起源，發現城市誕生的起點，他前來會勘都覺得很感動。
林佳龍指出，期待台中市的三代火車站能在此共構共存，將盡速召開文資審議會議針對保存、維護及配合鐵路高架化工程，希望能保存越多越好，並考量到新月台的安全，克服工程上的困難，做到最好的平衡，呈現三代同堂，歷史文化的再現。
林佳龍說，原地保留是必然的，只是全部或部份保留的問題。將由副市長林陵成立專案小組，就保存、維護及再利用等問題，與鐵改局協調研究有關工程及技術調整，並納入文史專家的意見。
鐵工局中工處長謝立德表示，維修坑道位於鐵路高架化工程的一處月台及二條鐵軌的下方7根大梁柱等位置，將近一步研究梁柱位移的安全技術問題。
(中時)
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