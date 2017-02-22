NBA》錯過考辛斯 湖人總管卡普查克扛罪走人

湖人總裁珍妮巴斯(左)將棒子交給魔術強森，同時也將總管卡普查克與副總裁哥哥吉姆巴斯的頭銜拔掉。(美聯社資料照)

根據《今日美國》報導，湖人總管卡普查克與副總裁吉姆巴斯之所以會丟官走人的主要原因就是錯過了延攬國王當家中鋒考辛斯。

湖人高層22日出現大變動，現任總裁珍妮巴斯聘用「魔術」強森擔任籃球事務部總裁，但珍妮巴斯在聘用強森的時候進行一個大動作，就是拔掉卡普查克與哥哥吉姆巴斯的頭銜。

為何珍妮巴斯會有如此大的動作？《今日美國》將矛頭指向湖人先前與國王討論交易考辛斯的可能性，當時國王提出路易斯威廉與英格拉姆兩人來交換肯辛斯，但湖人不願送出英格拉姆，導致這項交易案告吹，最終國王與鵜鶘達成共識，肯辛斯改披紐奧良戰袍。

珍妮巴斯原本就已針對湖人遲遲無法補強戰力而有所不滿，她認為考辛斯如果來到洛杉磯，可為湖人的整體戰力提升不少，然而卡普查克與吉姆巴斯與國王商談交易的這件事情不但沒有告知珍妮巴斯與當時的首席顧問強森，錯過肯辛斯就變成兩人丟掉烏紗帽的最後一根稻草。

(中時電子報)