投入族語數十載 林清美嘆回頭已無人幫
教育部今天頒發本土語言傑出貢獻獎，個人獎得主林清美投入卑南族語教學50多年，大嘆以前還有長者可請益，現在一回頭，已無人可幫忙，只剩自己80歲的腦袋。
從事教職的林清美，20多歲就開始接觸族語教學，退休後更直接走入部落，誓言振興傳統文化。她於民國80年創辦「台灣高山舞集文化藝術服務團」，讓年輕人從歌謠、舞步，瞭解族裡的文化，以及各種傳說典故。
林清美也發揮教學專業，積極投入族語教材的編撰，即便拖著年邁的身體，熬過忙碌的工作，仍一肩扛起校對的責任。
然而，復興族語越來越困難，林清美告訴頒獎單位，過去都還有長者可以請益，現在回頭一看，卻已無人可以幫忙，只剩自己80歲的腦袋。
林清美目前擔任原住民族委員會卑南族花環部落學校校長。她說，在中小學裡一週上1、2節課，比不上部落中學打獵、做小米，從生活中學習。
花環部落學校目前已邁入第2屆，每屆收30個學生，服務卑南族10個部落、4種語言別。林清美說，利用寒暑假時間密集學習，在部落中不准說其他語言，哪怕是比手劃腳，也要年輕一代在嚴苛的要求中，學會自己族裡的語言。
林清美提到族語學習的另一個困難，就是學校、教會用週末舉辦很多活動，都會和他們搶學生，導致出席率較低。她希望各界一同組織起來，學成族語的大學生、成年人，也要願意回到部落當志工，扛起傳承文化的使命。1060222
(中央社)
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