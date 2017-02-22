遊覽車事故多　陸國台辦盼台認真反思

大陸國台辦發言人安峰山今天表示，對於台灣遊覽車接連發生事故深表關切，高度重視大陸遊客赴台旅遊的安全問題，人命關天，希望台灣有關方面認真反思。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。

在回答陸媒記者提問時，安峰山表示，近期台灣旅遊接連出現安全事故，13日蝶戀花遊覽車翻車事故發生後，大陸國台辦、海峽兩岸關係協會的負責人都向事故中罹難的民眾表達哀悼，同時也向受傷民眾表示慰問。

安峰山說，和這次事故相隔不遠，4日一輛載有26名浙江遊客的遊覽車在高雄發生撞涵洞事故，導致21名遊客受傷；17日又有一輛載滿大陸遊客的遊覽車在台灣旅遊行駛途中發生冒濃煙事故，所幸沒有人員傷亡。另外，發生在去年7月的火燒車事件大家還記憶猶新。

安峰山表示，對於在台旅遊接連發生的安全事故，大陸深表關切，也高度重視大陸遊客赴台旅遊的安全問題。

他說，「人命關天，台灣有關方面應該認真反思，究竟是什麼原因屢屢發生此類問題」，進而能夠採取切實有效的措施來加強安全管理，杜絕安全隱患，保障遊客的生命財產安全。1060222

(中央社)