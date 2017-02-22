美官員：陸南海設施近完工 似儲放飛彈
兩位美國官員告訴路透社，中國大陸在南海人造島礁興建的20多個建築物現已接近完工，而這些建物，似是為了儲放長程地對空飛彈而建造。
大陸還在測試剛上任的美國總統川普（Donald Trump），而在美國矢言強硬應對大陸在南海作為之際，上述發展可能會讓人不禁要問，美國是否會有所回應？會怎麼回應？
美國1位情報官員表示：「中國在南海建造任何東西，都不像只是在建那個東西而已，而這些建築物和其他放置地對空飛彈（SAM）陣列的設施相似，因此合理的結論就是，這些建物的目的就是為了地對空飛彈。」
另1位官員表示，這些建物似有20公尺長，10公尺高。
五角大廈發言人表示，美國仍致力促成「南海非軍事化」，並敦促所有聲索國的行動務必合乎國際法。
大陸駐華府大使館尚未對此事置評。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。