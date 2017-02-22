教師資格檢定 准考證線上印
教育部今天表示，106年教師資格檢定考試（教檢）23日起開放線上列印准考證，考試於3月5日舉行。
106年教檢分成台北、台中、高雄、花蓮4個考區，共有9309人完成報名程序。教檢屬於門檻型考試，分數達到一定門檻就能拿到證照，往年通過率在6成左右。
教育部指出，為了環保，教檢准考證不另外寄發，而是由考生自行上網，憑身分證號碼和之前設定好的密碼，以A4紙張列印。
在台灣想當老師，教檢只算是入場券，之後還需參加各縣市舉辦的教師甄試（教甄），才能取得正式教職。1060222
(中央社)
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