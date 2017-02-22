停水逾40小時 彰化今晚18時起全面恢復供水

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自來水公司在彰化市設置14處臨時加水站，一用罄就再補足。（吳敏菁攝）

台中市東區施工挖破1500mm管線，超過40小時，目前台中地區水情不佳，支援彰化地區供水量仍然不足，彰化市水壓偏低及高地區還是無水，預計2月22日18時起全面恢復供水。

目前仍停水地區：彰化市高地區、鹿港鎮頂番里及花壇鄉白沙、岩竹村。水壓降低地區：彰化市、和美鎮、伸港鄉及線西鄉、鹿港鎮溝漧里。

自來水公司第11區管理處副理許瑞銘表示，恢復供水初期，水質水量較為不穩定，請各用戶將水煮沸後飲用。

此外，彰化市臨時加水站設置地點，包自來水公司第十一區管理處(門口右側)、華陽市場對面、彰興國中（大門右側）、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、建寶里、彰化縣政府（停車場旁）、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、玉皇宮、彰德國中、廣鳯宮，等共14處，每處容量2噸，都很快就被汲光了，自來水公司出動5噸水車、兩組人馬，馬不停蹄地補充。洽詢電話：彰化給水廠（04）735-3883、 彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910。

(中時)