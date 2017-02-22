停水逾40小時 彰化今晚18時起全面恢復供水
台中市東區施工挖破1500mm管線，超過40小時，目前台中地區水情不佳，支援彰化地區供水量仍然不足，彰化市水壓偏低及高地區還是無水，預計2月22日18時起全面恢復供水。
目前仍停水地區：彰化市高地區、鹿港鎮頂番里及花壇鄉白沙、岩竹村。水壓降低地區：彰化市、和美鎮、伸港鄉及線西鄉、鹿港鎮溝漧里。
自來水公司第11區管理處副理許瑞銘表示，恢復供水初期，水質水量較為不穩定，請各用戶將水煮沸後飲用。
此外，彰化市臨時加水站設置地點，包自來水公司第十一區管理處(門口右側)、華陽市場對面、彰興國中（大門右側）、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、建寶里、彰化縣政府（停車場旁）、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工（公路局後面康樂公司停車場）、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、玉皇宮、彰德國中、廣鳯宮，等共14處，每處容量2噸，都很快就被汲光了，自來水公司出動5噸水車、兩組人馬，馬不停蹄地補充。洽詢電話：彰化給水廠（04）735-3883、 彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。