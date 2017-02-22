不是玩笑！馬國稱奪命女嫌知道要毒殺金正男
馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）周三說，兩名沒戴手套施毒，涉嫌殺害金正男的越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong）與印尼女嫌西蒂‧艾莎（Siti Aisyah），事前就知道要毒殺北韓最高領導人金正恩同父異母的長兄。
「她們當然知道，」卡立阿布巴卡在記者會中說，「我相信各位看了錄影，對吧？這位女士把手伸得老遠，走向洗手間。她很明白那有毒，也知道必須洗手。」
先前印尼警方說，該國女嫌西蒂‧艾莎曾向家人表示，自己受雇於日本人，拍攝整人節目。有人要她摸對方的臉頰，戳戳對方的手臂，然後潑灑液體，惡整有錢的男性，就可以獲得相當豐厚的報酬。
不過，據法新社與美聯社報導，卡立阿布巴卡指出，這兩名女嫌受過訓練，知道要把毒物塗上金正男的臉，然後跑去洗手。而交毒物給她們的，是目前已被羈押的北韓男子。
(中時電子報)
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