我家在挖礦我竟不知？環團籲修改礦業法

今日下午將進行環評大會，審查利英工礦環差案，環評指出利英工礦變更當初環評結論，應該重啟環評，而非用環差敷衍了事，再者，現行《礦業法》規定可合法占用他人土地，問題叢生，也讓環團呼籲，應盡速修改礦業法。

利英工礦位於花蓮秀林鄉，於1971年取得礦權，1994年通過環評，2014年底改以室柱法開採，但直到2015年7月，礦務局才函轉利英的「變更內容對照表」給環保署，由於環保署不同意以對照表進行審查，去年利英工礦才遞出環差報告，環差專案小組審查建議重啟環評，並送交今日大會進行確認。

地球公民基金會專員潘正正指出，利英工礦是唯一原以露天開採，轉而申請為室柱法開採的個案，變更做表面階梯式開採的環評結論，應該要跟環評主管機關申請，經過環差甚至重啟環評等程序，而非簡單對照表就能表示。

而日前行政院會通過《礦業法》部分條文修正草案，讓原住民可於原住民地區從事非營利之採取礦物，但卻也遭原住民立委高潞•以用批評，本次修法看似對原住民尊重，卻仍忽略第31條、第47條2大惡法。

高潞•以用說，《礦業法》第31條礦業獨大條款，讓礦業展限原則許可，例外否准，以及第47條，竟然可以給予一筆錢就合法占用他人土地，造成亞泥跟太魯閣族長達42年的糾纏，現在台灣現役礦場得有八成以上在原民地區，既然要修法，就要修得完整，而不單單只是解決除罪化的問題。

台灣蠻野心足生態協會謝孟羽補充，礦業一年銷售值高達86億元，有了礦權如同穩賺不賠的生意，且礦業最為人詬病的就是「你永遠不知道他在幹嘛」，因為礦業權核定不必通知土地所有權人，「一直到機器在動了，才知道我家要被採礦了」，卻莫可奈何。

潘正正說，《礦業法》立法於民國19年，雖然經歷過16次修法，有時卻愈改愈差，而《礦業法》的精神一直沒有太大改變，「竭盡所能去利用資源的思想，在我們台灣是絕對不適用的」。環團齊聲呼籲，除了要求利英工礦應重啟環評之外，也要求盡速修改《礦業法》。

(中時)