機捷裂軌換好 委原廠及第三單位調查

工作人員搶修機捷裂軌。（甘嘉雯翻攝）

機捷裂軌現場，工程人員進行置換。（甘嘉雯翻攝）

工作人員晚間進行換軌。（甘嘉雯翻攝）

機捷裂軌置換完成。（甘嘉雯翻攝）

機捷裂縫鋼軌22日清晨置換完成，桃捷公司將送德國原廠檢視及第三單位調查，桃捷公司巡軌員在18日凌晨進行例行維修保養巡檢工作時，在A9a緊急停靠站附近，發現有一處的2-5mm的鋼軌裂縫，當時依照標準作業程序向公司通報，並立即採取魚尾鈑夾固定措施。

桃捷公司、高鐵局、捷工處及北捷公司、施作廠商21人晚間19點下軌道，進行切、換軌作業。經徹夜趕工將有裂痕的道岔軌道進行置換，並進行修復檢測測試，施工至22日清晨約點完成，工作人員經檢測約3點撤離。

高鐵局表示，整組道岔是由國際知名的德國BWG公司生產，有裂縫的鋼軌在切下來之後，會請BWG公司拿回去檢視，後續並且會委託第三公正單位，科學分析裂縫發生原因。

(中時)