陸父寒冬街頭赤身跪地 為兒籌醫藥費
中國大陸重慶一名男子為了替患有先天眼疾的兒子籌措醫藥費，1月時前往北京，赤裸上身跪在地鐵站前求路人責打，以1棍人民幣10元（約新台幣45元）方式，為兒子籌措醫藥費。
綜合新京報、網易新聞報導，這名父親日前終於籌得7萬元費用，帶著兒子回到北京求診，孩子預計今天接受手術。
報導提到，這名父親叫樊富貴，他1歲的兒子航航1患有先天性視神經萎縮多種疾病，但因家境困難，實在拿不出10萬元手術費。
為此，樊富貴1月時前往北京，跪在復興門地鐵站附近的天橋下，全身僅著一條短褲，並持「作為不稱職的父親，願打股救子」的牌子，以1棍10元的方式為兒子籌措醫藥費；他面前擺著醫院的診斷報告和病歷，妻子抱著孩子低頭跪坐在一旁。
報導提到，「打股救子」後，樊富貴一家又回到重慶老家籌錢。這段期間，不斷有善心人士捐款，到1月底，他共籌集到7萬餘元善款。
樊富貴日前帶著籌集到的7萬餘元善款返回北京。如果前期檢查正常，航航今天上午就會在北京兒童醫院進行手術。
樊富貴表示，籌集的善款前期費用已花去4萬多，剩下的善款可能很快就會花掉，但自己暫時停止募款。「不希望一直依靠社會救助。等航航情況好一點，我就盡快恢復上班，攢點錢準備孩子後續的手術。」1060222
(中央社)
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