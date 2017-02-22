W飯店命案 女模毒品中毒亡未遭性侵
W飯店女模暴斃命案，台北地檢署認定「土豪哥」 朱家龍訂房提供無限毒品，叫來傳播妹開毒品派對，女模因施用K他命及8種毒品，藥物中毒死亡，並沒有證據證明有遭到性侵。
台北地檢署今天召開記者會，並陳列近年新興毒品，包裝精美的小惡魔咖啡包、攜帶式枇杷膏等，呼籲民眾對於來路不明的咖啡、藥物及糖果，切勿隨意施用，以免引毒上身；台北地檢署發言人張介欽指出，本案並沒有查扣到毒品，因為在將死者送醫前，就有人將房間整理好。
張介欽表示，朱家龍訂房提供無限毒品，叫來傳播妹開毒品派對，依據解剖報告及相驗結果顯示，女模因施用K他命及8種毒品類似安非他命致藥物中毒死亡，並沒遭到性侵。
北檢認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴。1060222
(中央社)
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