國關背景者接掌涉台智庫 陸：正常調整

我要評比

針對北京兩大涉台智庫負責人日前均由具國際關係專業者接任，中國大陸國台辦發言人安峰山今天僅表示，這是涉台研究機構「正常的換屆和人事調整」，並未多作評論

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有媒體問到，外界分析認為，這意味著中國大陸未來可能會從更大的格局上，考慮處理台灣議題，要求國台辦評論。安峰山在回答時，作上述表示。

中國社會科學院台灣研究所前所長周志懷13日屆齡退休，由專長為國際關係的中國現代國際關係研究院副院長楊明杰接任。

17日，中國大陸全國台灣研究會改選會長，由出身外交系統的中國大陸前國務委員、曾任中共中央對台工作小組成員的戴秉國當選會長。

中國社會科學院台灣研究所與全國台灣研究會，均為北京的重要涉台智庫。1060222

(中央社)