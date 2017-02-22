南投防禽流感 持續監測與消毒
南投縣防範禽流感疫情，除持續監測縣內養禽場，也提供消毒服務，同時呼籲民眾落實「5要6不」原則，全民共同防範禽流感。
南投縣家畜疾病防治所今天表示，縣內目前雖未發現禽流感疫情，但持續呼籲養禽戶加強生物安全措施，同時也請縣民遵守「5要6不」原則，共同預防禽流感，若有疑問可撥免費防疫專線1922、南投縣家畜疾病防治所049-2222542洽詢。
家畜疾病防治所表示，民國105年至今採檢496件檢體，都未檢出H5、H7亞型禽流感病毒，除定期監測養禽場禽流感病毒，也提供消毒服務，並輔導農民加強落實防疫消毒工作，105年至今共消毒533場次養禽場，尚無發現可疑動物傳染病疫情。
家畜所呼籲業者，加強落實人車管制消毒、場區清潔消毒及通風、架設防鳥設施、每天自主觀察家禽健康狀況、勿用非法疫苗，若出現產蛋異常下降或異常死亡，應主動通報當地公所及家畜疾病防治所，違者可依動物傳染病防治條例開罰。
家畜所表示，民眾預防禽流感，應遵守「5要6不」原則。禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「6不」為不生吃禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠場所。1060222
(中央社)
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