性侵2歲男童 戀童癖大叔判10年定讞

有多次性侵男童前科的38歲舒姓男子，去年騎機車環島途中，在花蓮擄走1名2歲男童以口交對其性侵，男童失蹤後，母親報警協尋經媒體報導後，一名休假員警逛超商時發現，當場逮獲舒男，最高法院認為他犯行嚴重，今日將他加重強制性交等罪判刑10年確定。

判決指出，舒男曾因略誘男童性侵遭判刑入獄服刑，3度出入監獄，他在去年3月2日在嘉義市火車站旁租了一輛機車，騎到花蓮想要環島遊玩一周，2天後他騎到花蓮縣新城鄉一戶民宅前躲雨時，見年僅2歲男童獨處，竟以帶對方買玩具為由拐走男童。

男童被擄走，他的祖母及母親發現後報警，家屬並在臉書PO文並求助媒體幫忙尋童，隔天男童在花蓮縣玉里鎮一家超商被一名休假警員尋獲，警方並尋線逮捕舒男，經追查發現，舒男將男童帶到一家民宿過夜時，曾對男童口交性侵得逞。

舒男犯後否認犯行，還辯稱警方性侵採證有瑕疵，故意栽贓誣陷他。歷審都認為，警方性侵採證具可信度，舒男雖有輕度智障，但對訴訟進展能為自己積極辯護，精神狀況很正常，將他判刑10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)