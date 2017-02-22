張柏芝帶兒開玩具車 大兒子擺臭臉

張柏芝重視兒子成長過程，經常帶Lucas、Quintus享受天倫時光。（圖／達志影像）

女星張柏芝結束與謝霆鋒5年婚姻後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas、Quintus的責任，張柏芝復出螢光幕，仍相當重視兩個兒子的成長，母子三人經常外出，享受天倫時光，而近日張柏芝帶著兩個兒子Lucas、Quintus開玩具車，不過大兒子Lucas卻被拍到全程噘嘴。

張柏芝每回談到兒子總是藏不住為人母的喜悅，誇讚Lucas、Quintus懂事貼心，不僅會幫忙提東西，Lucas還會照顧弟弟，而近日張柏芝被直擊帶兩個兒子開玩具車，Quintus坐在電動車上笑得合不攏嘴，不過Lucas疑似覺得速度太慢，坐在車上全程噘嘴，儘管如此，張柏芝仍在兩兄弟身旁細心呵護，還不時拿手機拍照，舉手投足散發慈祥母親光芒。

(中時電子報)