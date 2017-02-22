傷口保持乾燥好得快？醫：復原時間反加倍

醫師指，傷口若敷乾燥的傳統紗布，復原時間可能較慢。（倪浩倫攝）

21歲的小翔，腳踝因摔車而出現數個傷口，因認為傷口要「保持乾燥」，擦藥後都敷上乾燥的傳統紗布，導致每次撕開紗布換藥、檢查時，不僅痛不欲生，還常把已癒合的部位一起「撕下來」。醫師表示，皮膚水分流失，反而會降低組織修復，應改用防水、透氣的水膠敷料，能加速癒合效果。

沁美診所院長整形外科醫師陳建良表示，過去外界常認為，傷口想好的快、勢必要保持乾燥，但其實是「錯誤觀念」，因為「乾式癒合」易讓傷口表面出現結痂、難以觀察復原進度，「皮膚水分流失，也會使得上皮細胞生長緩慢，降低修復速度」。

不少人像小翔一樣，有機車犁田的經驗，陳建良說，50元硬幣大小的擦傷傷口，若使用「乾式癒合」，傷口約要3~4周才能癒合，若是用「濕潤均衡」的水膠敷料，復原時間可減少一半、傷口約2周便能癒合。他解釋，主因是若用水膠敷料覆蓋傷口，能加速上皮細胞沿著傷口床往中央生長，不僅癒合較快，也可減少疤痕；乾式癒合則因傷口發炎時間較久，癒合後易留下疤痕。

民眾若自行在家換藥，常不清楚何時要換敷料，陳建良表示，傷口會持續分泌具癒合效果的組織液，當發現液體滲出超過敷料吸收範圍，便應撕除、並以食鹽水或清水沖洗傷口，「傷口周邊皮膚出現過乾的脫屑皺褶、或過濕的發白狀，也代表該更換了」，面對常見的小擦傷，一般建議每天更換2~3次。

(中時)