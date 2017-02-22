小黃運亮槍嚇壞路人 警攔截圍捕速逮

我要評比

警方獲報後，在淡水區淡金路與新市二路路口攔下程男駕駛的計程車。（陳心瑜翻攝）

警方於車上、程男住處起獲1把貝瑞塔改造手槍、子彈14發和安非他命等證物。（陳心瑜翻攝）

警方於車上、程男住處起獲1把貝瑞塔改造手槍、子彈14發和安非他命等證物。（陳心瑜翻攝）

新北市27歲程姓計程車司機21日下午於紅樹林捷運站前停等紅綠燈時，一邊把玩改造手槍，目睹過程的機車騎士趕緊告知一旁指揮交通的員警。淡水警方立即啟動攔截圍捕，於淡金路與新市二路攔查程男車輛。警方於車上、程男住處起獲1把貝瑞塔改造手槍、子彈14發和安非他命等證物，依違反槍砲、毒品罪將程嫌移送法辦。

警方獲報後，在淡水區淡金路與新市二路路口攔下程男駕駛的計程車，程嫌下車時拉了手槍滑套，掉出一顆子彈，員警此時喝令程男放下手槍，現場查獲貝瑞塔改造手槍1把、子彈14發、安非他命夾鏈袋0.44公克，吸食器1組 。

警方經程嫌同意後至其新店住處，在屋內查獲新興毒品「黑惡魔」（初驗呈現安非他命反應）33包及偽裝成奶茶包的新興毒品2包，經統計毛重共計245.14公克，警方將屋內的26歲陳男依共同持有毒品偵辦。

警方查獲的貝瑞塔改造手槍有殺傷力，目前送交刑事警察局鑑定中，最後將兩名男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)