韓媒：金韓松行蹤成謎
南韓媒體今天報導，馬來西亞當局對金正男的兒子金韓松是否抵達吉隆坡未正面回答。金韓松的行蹤成謎。
報導引述一位要求匿名的南韓情報當局人士表示，「在這個節骨眼上，金韓松前往馬來西亞沒有任何好處。金韓松現在露面非常危險。」
據報導，昨天凌晨，吉隆坡中央醫院外警力增加，「可能是金韓松即將來此」。
南韓「中央日報」報導，金韓松當時並未露面。馬來西亞警方在停留1個半小時左右後撤退。雖然撤出醫院的警車後座上被目擊到坐著一名戴著帽子的男子，但此人是否為金韓松，無法確定。
馬來西亞雪蘭莪州地方警察廳廳長表示，目前尚未有遺屬要求領回金正男的遺體。
報導也引述專家分析稱，表面上當事國是馬來西亞和北韓，但與南韓、美國和中國也有很深的關聯。
據報導，北韓正面臨燃眉之急，首先要做的是隱瞞事件。為此，必須要儘快領回金正男的遺體。若調查結果是北韓暗殺金正男，北韓領導人金正恩將被嚴厲譴責。這就是北韓駐馬來西亞大使姜哲打破外交慣例，對馬來西亞當局猛烈譴責的原因所在。
馬來西亞外交部已召回駐北韓大使，且警方和醫院當局採取非常慎重的態度，也是出於這個原因。1060222
(中央社)
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