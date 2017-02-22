清大攜香港科大 學生4年可拿雙聯學位

清大今天表示，已和香港科大簽訂雙聯學位，今年入學清大物理等理工學院6系的新生，可申請大三大四到香港科大就讀，4年就可同時取得兩校學位。

一手促成這項合作的清華大學校長賀陳弘表示，今年入學清華物理、化學、數學、動機、工工、化工等理工學院6系的大學部新生，可以選擇申請在大三及大四時，到香港科大的相應科系就讀，兩校學系互相承認抵免學分，畢業時即可同時取得清華、香港科大的學士學位。

賀陳弘指出，理工領域是清華、也是香港科大的強項，香港國際化程度高 ，台灣則保留華人文化最完整之處，台灣學生喜歡去香港，許多香港學生也想來台灣，這項合作可說是互補、互蒙其利，而台港學生互相學習、建立友誼，對學生未來發展也很有幫助；如果合作順利，未來雙聯學位合作領域可能擴展到管理及生命科學等系所。

香港科大今年提供清華學生攻讀2+2雙聯學位的名額是10人，清華也相對提供10個雙聯名額給香港科大的學生。

清華大學表示，加入雙聯學制的學生，大學前2年在清華本校區就讀，第3及4年在香港科大就讀，不必交清大學費，但須交香港科大學學費，每年約新台幣60萬元，在港生活費用每年約新台幣12萬元。1060222

(中央社)