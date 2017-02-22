曾蔭權被判刑　學者：符合中共反貪政策

我要評比

大陸兩會與香港特首選舉前夕，前特首曾蔭權獲罪、7名「占中」期間毆打抗議民眾的港警也被判刑入獄。學者張五岳分析，港府與北京似乎有意藉此彰顯香港司法獨立，以穩定政局。

但他認為，此舉並不會提升香港非建制派人士及民眾對港府或北京當局的信任，也不會影響香港特首選舉結果。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳接受中央社記者訪問時表示，在中國大陸舉行全國人民代表大會、中國人民政治政協會議及香港特首選舉前夕，曾蔭權獲罪判刑符合中共反貪政策。港府更可藉7名港警入獄彰顯司法獨立性，提升香港民眾對港府的信心。

張五岳說，曾蔭權獲罪屬香港司法自治範疇，北京對此不會表示評論。但打擊曾蔭權涉及「以權謀資」或「涉貪」問題，與中共近年反貪腐的行動切合，北京對此應是正面看待。

另一方面，他指出，7名港警入刑事關「占中」事件，因此中共鷹派黨媒「環球時報」才會發表評論批評。但事件同屬香港自治範疇，因此北京當局相關動作也僅止於此。

但張五岳認為，香港司法本屬英美體系，明顯較香港行政、立法系統超然，香港民眾多已習慣；再加上港府近年的支持度積弱不振。若港府想藉此提升支持度，「頂多止跌」，若想「回升」恐怕沒有顯著效果。

曾蔭權被控兩項「公職人員行為不當罪」，其中一項成立，上午被判入獄20個月，是首位被控入罪的香港前特首。

曾蔭權合共被有關當局起訴兩項「公職人員行為失當罪」和一項「行政長官收受利益罪」，前者只有一項罪名成立，另一項不成立。

至於收受利益罪，高等法院陪審團沒有達成共識，案件需要重審。因此，曾蔭權還要面對另一次審判。

另外，香港7名警員於2014年「占中」運動爆發期間曾毆打示威者，日前被法院裁定罪成，17日上午全部被判入獄2年。1060222

(中央社)