提勒森楊潔箎通電 同意北韓問題需處理

我要評比

美國國務院表示，國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天與中國大陸主管外交的國務委員楊潔箎通電話，肯定美中建設性關係的重要性，兩人也都同意，必須處理北韓構成的威脅。

路透社報導，國務院在一項聲明指出，提勒森與楊潔箎也討論到經貿與反恐上的潛在合作，以及跨國犯罪和執法等議題。楊潔箎所任的國務委員，位階比外長更高。

提勒森與楊潔箎通話，是美中兩個世界最大經濟體最新的努力作為，希望將總統川普去年11月勝選後雙邊顛簸的關係，再次穩定下來。

國務院聲明說：「國務卿提勒森與國務委員楊潔箎肯定建設性雙邊關係的重要性；雙方同意，必須處理北韓對區域穩定所造成的威脅。」

提勒森是繼17日與大陸外長王毅會面後，再與楊潔箎通電話；提勒森17日的會面，是他本月初就任國務卿後首度與王毅面對面。在當天會面時，王毅強調美中雙方的共同利益，遠比雙方的歧見重要。

據大陸新華社發布的新聞指出，楊潔箎告訴提勒森「中國希望雙方共同努力，按照兩國元首通話精神，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏原則，加強高層及各級別交往」。

不過新華社的內容未提到雙方通話的具體議題，僅稱「雙方還就一些國際和地區問題交換了看法。」（譯者：中央社陳亦偉）1060222

(中央社)