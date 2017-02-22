金正男遇害後 北韓這條「財路」嚴重受阻
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，在馬來西亞吉隆坡機場遇害身亡震驚各界，韓聯社分析，金正男遇害案將會為北韓的勞動人口輸出以及旅遊創匯造成衝擊，北韓主要的財源收入將受到阻礙。
先前聯合國安理會針對北韓核試做出制裁決議，為其煤炭出口設定上限，每年不得超過4009億美元或750萬噸，並從今年開始實施，此禁令為北韓的外匯來源帶來不小的衝擊，因此更加派勞工到外地工作，但在金正男遇刺後，北韓的勞工出口創匯也受到了阻礙。
韓聯社指出，持外籍勞工證在馬來西亞合法居留的北韓人李正哲捲入刺殺金正男的案件，讓各界更加關注北韓勞工犯罪的風險，各國顧慮變多了，勢必也更加嚴格審查管制北韓勞工的入境，北韓可能無法再如此大量的對外輸送人力資源，外派勞力的打工創匯將受到衝擊。
(中時電子報)
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