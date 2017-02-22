W飯店命案起訴 法院審理2藥頭是否羈押

台北地檢署偵辦W飯店命案，提訊藥頭江哲偉。（陳君瑋攝）

W飯店台北地檢署今天上午偵結起訴，檢察官將在押的藥頭江哲瑋、張子奕移由法院審理，台北地院今日傍晚將開庭審理，決定是否羈押，至於因為吸食毒品而被觀察勒戒的土豪朱家龍及洪聖晏，則必須待觀察勒戒期滿後，再由法院決定是否羈押。

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(中時)