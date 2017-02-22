男團再傳不合？! 阿弟爆Energy私下不往來

ENERGY解散多年，如今卻爆出團員私下不合傳聞。(圖/本報系資料照)

堪稱「最殺的舞蹈男團」Energy，五人出道時就憑著精湛舞藝以及亮眼外型爆紅，不過歷經兩次成員重組仍宣告解散，雖然粉絲敲碗期盼五人合體復出，不過主唱阿弟坦言成員間私下雖沒有聯絡，但仍期待未來能再度大合體。

根據《蘋果日報》報導，阿弟透出道時因為公司財務問題，前2年都沒收入，成員們僅靠折價券吃飯填飽肚子，無奈走紅後爆出經紀糾紛，導致TORO率先退團，接著團長牛奶因為舞蹈夢想退出，雖然加入新人小剛遞補，卻讓阿弟坦言「不再是以前的Energy」，雖然五人在舞台上默契極佳，不過他自曝其實五人私下各自過生活，不僅不會聯絡也不會分享心事。

Energy雖曾在去年金鐘獎有望合體，不過由於五人時間喬不攏導致破局，但阿弟也期盼不要讓歌迷失望，能有再度合體演出的機會，至於事隔多年五人能否再度唱跳演出?阿弟自認只要花時間練習，還是可以恢復以往水準。

(中時電子報)