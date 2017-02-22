司改國是會議議題太多 台大教授林鈺雄怕被譏
司改國是會議第三組分組討論今日上午展開，於午間12時中場休息。據了解，上半場會議內容多在討論程序問題，台灣大學教授林鈺雄則提出，分組議題過多，而每次會議2小時，每議題僅能分配到37.5分鐘，恐無法充分討論，擔心被譏為「熊（雄）兩分」，希望委員能就整併議題等進行討論。
上半場的會議討論第二次以後會議日期，並推舉副召集人，最後由法務部參事陳瑞仁高票當選。
林鈺雄今日投書媒體表示，司改國是會議每組要處理約20個議題，每次分組會議要解決3.2個議題，每個議題僅能分配到37.5分鐘，除以20位委員，每位委員就每個議題發言時間不到2分鐘，比Call-in時間還短！「然後呢，該怎麼做？跟著舉手表決嗎？從此以後，我會不會也被冠上「熊（雄）兩分」的共犯封號？」
林鈺雄指出，第3組「權責相符、高效率的司法」下分為4個子標題，合計共22個議題，其中一個議題是「法官、檢察官的『多元晉用』、監督與退休給付」。換言之，既複雜又對立、政策面牽涉三大院（行政院、司法院、考試院）的「多元晉用」問題，算起來還不到「半個」議題，平均下來只有「熊一分」可以發言！
林鈺雄認為，非法律人過半的分組委員們，單單要搞懂什麼是「多元晉用」的ABC，包含其相關概念、問題癥結、爭議經過和目前現況的資訊統計，恐怕就要花掉一整天時間。至於同一項目議題中踩地雷的年金問題，當然就更別提了。但從目前議程來看，連「讓委員先搞懂」這個最卑微的要求，都很難達成，試問要怎麼討論和表決？這樣程序作出來的結論，試問要如何「說服人民、拘束國會」，成為執政黨未來的司法政策？
林鈺雄在今日會議上重提投書內容，希望透過委員票選方式決定議題如何整併，會議仍在進行中。
(中時)
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