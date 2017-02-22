花蓮新城幼兒園成拼裝屋？ 設計建築師：台灣美學教育仍有一段路要走

花蓮▲新城鄉立幼兒園2010年啟用時建築正面樣貌。（張祈翻攝）

花蓮▲新城鄉立幼兒園2010年啟用時建築後方樣貌。（張祈翻攝）

花蓮▲經改建後，設計不見原先原貌，建築後方加蓋多處擋風板及加蓋儲藏室。（張祈攝）

花蓮▲經改建後，正面建築增加不少塗鴉。（張祈攝）

花蓮▲經改建後，設計不見原先原貌，建築後方加蓋多處擋風板及加蓋儲藏室。（張祈攝）

花蓮▲原先設計給學生寬敞空間設計的旋轉門如今也停用。（張祈翻攝）

花蓮▲新城鄉立幼兒園啟用照片。（張祈翻攝）

花蓮縣新城鄉立幼兒園曾以倘大開放式空間，供幼兒遊憩學習，也成為當地社區以引為傲的空間，啟用至今設計原貌因使用情況部分修改後，經網友分享於臉書，不見原先樣貌，連設計者也傻眼，受訪時感慨地說，「台灣空間美學教育，還有段路要走！」

新城鄉立幼兒園2010年啟用，外觀極具設計美感，2010年也曾入圍「第七屆遠東建築獎」，設計上也強化防災避難功能，但園方在使用後，疑似考量安全及便利性，近7年間共進行3次增建，連原本設計學生帶給學生寬敞空間設計的旋轉門如今也停用。

因修改建物造成的討論，新城鄉托兒園長吳素貞回應，基於使用上的需求，礙於經費無法一次到位，則分3次增建，從遮雨棚、擋風板到儲藏室加蓋逐一完成，被問到為何沒有與原設計師討論，她說，已經麻煩人家那麼多了，不好意思了啦，她也強調，幼兒園能正式啟用，真的有很多貴人從旁的協助，尤其兩位設計師從無到有的協助。

「使用者不覺得這樣的更改有什麼問題，才是最大的問題」建築師林祺錦受訪時感慨表示，最初的設計理念，是要提供這群孩子們身體感知的環境，挑高的屋頂、加寬的平面、斑駁的清水模板、粗糙的洗石子外牆，讓他們身在其中、看得到也摸得到，這些本該屬於他們的感知，就在這幾年逐一被磨平、加蓋，修改成一個「安全」的建築。

他說，他能理解美感跟實用性是需要平衡的，當時也有告知鄉公所，若日後有需要變更的部分，他們會盡最大的力氣思考可能性，且不收取任何費用，看到未經討論就改頭換面的新城托兒所，只有滿滿的挫敗及感嘆，他無奈表示，台灣的生活和空間美學教育還有很長的一條路要走。

(中時)