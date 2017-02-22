2月22日中視午間新聞速速報
搶救缺水危機! 石門水庫今人造雨解渴
石門水庫水情不樂觀，搶救缺水危機! 石門水庫今天進行人造雨解渴，水利署也決定將新竹、桃園、林口、新北板新地區轉為一階限水黃燈，3月1日起開始將實施夜間減壓供水。
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紅藜抗癌! 每天22克紅藜 防大腸癌病變?
北醫研究顯示，老鼠只要每天有吃紅藜，都能達到預防大腸癌前期病變的效果，若是換算人體攝食量，每天吃22公克的紅藜，就能預防大腸癌前期病變
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明起急凍! 週五11℃高山可望下雪
連續5天濕冷的天氣即將到來！週五至下週一受大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫都很低，整天濕冷；北部跟宜蘭低溫只有11度，週五高山地區可望下雪
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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