趙又廷新戲斷臂 特效太瞎變麵包手

趙又廷新戲特效被虧「要用點心」。（圖／翻攝微博）

趙又廷與楊冪近來新戲相當紅！（圖／本報系資料照片）

趙又廷與楊冪合作的新戲《三生三世十里桃花》在陸爆紅，近來播出趙又廷飾演的「夜華」為了躲避攻擊，他遭神獸斷了手臂，這一幕讓觀眾看到感動不已，可同一時間，畫面中趙又廷被斷臂的右手卻因特效太爆笑關係，讓許多人第一時間也出了戲！

《三生三世十里桃花》近日播出趙又廷為了拿靈芝草，不惜得與守護神獸大戰，而在這之中他也不幸遭到斷臂，這一幕不僅網友看得揪心，一夕之間更登上熱搜；但同一時間，趙又廷被斷臂的右手也因特效被製作成胖胖的麵包手，讓網友笑虧「特效能不能用點心？」

(中時電子報)