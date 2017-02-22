民進黨立委吳秉叡 宣布參選新北市長
2018六都選舉在即，有意角逐新北市長的民進黨立委吳秉叡今天（22日）上午在永和區永平國小旁舉辦首場政見記者會，由於也有意參選市長的同黨立委高志鵬，今晚也在三重舉辦記者會，2人同一天舉辦造勢記者會，較勁意味濃厚，外界解讀民進黨內新北市長提名戰已正式開打。
吳秉叡今天上午由新北市議員羅文崇陪同，在永平國小圍牆旁人行道舉辦記者會指出，捷運萬大線預計明年通車，但永平國小站周遭停車位一位難求，卻又未規畫停車空間，捷運通車後恐引發交通問題，地方期盼能在永平國小興建公有地下汽機車停車場，但總是不見市府有積極作為。
羅文崇表示，日前針對永平國小周邊家長做問卷調查，回收1430分問卷中，共1423分有效問卷，其中支持永平國小興建地下停車場約占75％、反對者約25％。
吳秉叡與羅文崇均表示，新北市人口稠密、車位難尋，尤其是永和地區，但朱立倫擔任市長6年來，在板橋、三重都蓋了7座公有停車場，卻在人口密度全市最高的永和僅蓋3座，眼看捷運萬大線明年就要通車，「朱市長不能只忙著剪綵，更應該以照顧市民為優先要務」。
羅文崇說，他去年5月已請交通局評估永平國小興建地下停車場的可行性，迄今已10個月仍無下文，顯示朱市府無視民眾需求及施政牛步化問題。
新北市交通局與教育局表示，因中央自2001年起不再補助地方政府興建公有停車場，而永平國小地下早年為垃圾掩埋場，改建為地下停車場約需3億多元經費，市府正在研擬相關計畫並尋求財源。
吳秉叡表示，如果他是市長，一定排除萬難完成市民需求，並全面清查可能空間，結合中央資源，逐步解決新北人口密集區停車問題；他強調，他與羅文崇針對資金不足問題，已聯手向中央爭取經費，並初步獲納入研議，將繼續督促相關單位推動永平國小地下停車場興建案，解決周遭居民需求。
(中時)
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