金正男案 馬國證實北韓使館及高麗航空人員涉嫌

金正男在馬國遇刺案，馬來西亞警察總長22日表示，鑑於北韓駐馬來西亞大使館職員和北韓高麗航空公司員工也涉嫌參與了金正男遇害案，已向大使館和高麗航空要求對2人進行訊問。

據法新社報道，馬來西亞警方認為5名北韓人涉嫌與此案有關，並在尋找另外3人進行詢問。馬國警方稱，他們意圖詢問的人中包括一名被懷疑與北韓大使館有關的人員，以及一名北韓航空公司的工作人員。

馬國警方表示，已經致信北韓大使，請求詢問這2名人員，希望北韓方面合作並允許他們盡快進行詢問。

另外有媒體稱，死者家屬已到達吉隆坡，馬來西亞警方對此予以否認，稱目前仍未有死者親屬認領死者遺體並提供DNA樣本。

(旺報)