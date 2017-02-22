教師資格檢定考試准考證 明日起開放線上列印
今年高中職以下學校及幼兒園教師資格檢定考試3月5日（星期日）在台北、台中、高雄、花蓮四個考區舉行，計有9309名考生完成報名程序，考生可自行至報名網站列印准考證，並於考試時攜帶入場應試。
今年教師資格檢定考試由國立台北教育大學承辦，試務單位提醒已完成網路報名及繳費手續並經審查合於報考資格的應考人，務必於2月23日（星期四）上午10時起至3月5日（星期日）下午7時止，登入檢定考試網站（https：//tqa.ntue.edu.tw），選擇「准考證列印」選項，輸入應考人身分證統一編號及密碼後，即可自行以A4紙張列印准考證。
另外試務單位也提醒應考人，本檢定考試為期1天，考試當日除攜帶自行列印之准考證外，尚須攜帶國民身分證正本（或以駕照、具照片之健保卡或有效護照代替國民身分證）以備查驗。
應考人若有列印准考證等相關疑問，可至本檢定考試網站「意見信箱」或於上班時間內撥打專線服務電話（02）27323968洽詢。
(中時)
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