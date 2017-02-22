陸國台辦：台盟將舉辦二二八座談會

針對中國大陸國台辦先前表示，今年將舉辦二二八事件「系列紀念活動」，國台辦發言人安峰山今天說，目前已知「台灣民主自治同盟」23日上午將舉辦紀念座談會。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。但他並未提到中國大陸方面是否還有其它紀念二二八的活動。

不過，截至發稿為止，台盟並未邀請任何台灣媒體參加23日上午舉行的座談會。

安峰山並針對二二八事件聲稱，這是「台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動，是中國人民解放鬥爭的一個部分」。

他又宣稱，長期以來，二二八事件「被一些台獨分裂勢力別有用心地加以利用。他們歪曲歷史事實，挑撥省籍矛盾，撕裂台灣族群，製造社會對立，為開展台獨和分裂活動進行彰目」，「背後的用心是十分卑劣的」。1060222

(中央社)