立委爆台電員工用公帑買高檔貨私用

（張鎧乙攝）

立委林俊憲22日召開記者會，爆料任職於台電綜合研究所的謝姓主辦，假借研究智慧電表的採購標案的名義，卻大幅購置高檔相機sony α7及Canon 1DX、APPLE系列的全套3C產品、價值近4萬的Rimowa的32吋高級行李箱及近2萬的Ergohuman高級座椅、還有追劇神器之稱的OVO電視機上盒與Sony家庭劇院組，相關採購金額約400萬，林痛批，先前有人要公務員能撈就撈、能混就混，原來早就開始了，不大刪預算實在對不起納稅人。

(中時)